FLN : Seddiki rejette la proposition d’un bureau transitoire

Ali Seddiki, secrétaire général par intérim du FLN, a rejeté l’idée d’une commission nationale et encore moins d’une direction provisoire pour gérer le parti jusqu’au prochain congrès, une revendication des dissidents qui reprochent à la direction du parti d’avoir fait fausse route en soutenant Azzedine Mihoubi et non Abdelmadjid Tebboune à la présidentielle du 12 décembre dernier. En effet, Ali Seddiki a souligné que « Le FLN est souverain dans ses décisions et sa direction n’écoute que les voix de ses militants qui sont les seuls à pouvoir se prononcer sur l’avenir de leur parti et le peuple est le seul, par la voie des urnes, à choisir le parti qu’il voit apte à porter ses espérances ». Enfin, le SG du FLN par intérim a annoncé que la commission du parti en charge des propositions d’enrichissement de la Constitution a bouclé son travail et qu’il attend désormais l’invitation du président Tebboune pour lui remettre le document.