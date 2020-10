FINANCE ISLAMIQUE : La CPA lance la commercialisation de 9 produits à Alger

Le Crédit Populaire d'Algérie (CPA) a lancé la commercialisation de neuf (9) produits de la finance islamique au niveau de son agence du Val d'Hydra à Alger, destinés aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises, notamment les PME, a indiqué le P-dg de la Banque publique, Mohamed Dahmani. Lors de son discours en marge de l'inauguration du guichet dédié aux produits de la finance islamique au niveau de l'agence (174) du Val d'Hydra, M. Dahmani a fait savoir que ces nouveaux produits, développés depuis plus de trois ans, "répondent à une réelle demande de nos concitoyens, tout en contribuant à améliorer l'inclusion financière". Cette gamme de produits et services sont conformes aux préceptes de la Charia islamique après avoir été certifiés par le Comité Charia'a de la banque. Le CPA a également obtenu les certificats de conformité du Haut Conseil Islamique (HCA) ainsi que l'agrément de la Banque d'Algérie. La commercialisation se fera progressivement à travers l'ensemble du réseau national bancaire du CPA. Il inclura des produits de dépôts et de financement comme le compte courant islamique, le compte chèque islamique, le compte épargne islamique, le compte d'investissement islamique, l'offre Mourabaha Aqar/Sayara/Tadjhiz, ainsi que l'offre Ijara immobilier et équipements. Pour commercialiser ces nouveaux produits financiers, le CPA créé au niveau de chaque agence un guichet spécial.