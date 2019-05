FIN DU CONFLIT AU PORT DE MOSTAGANEM : Balearia serait de retour

En effet, les négociations avec l’administration centrale a abouti à un compromis qui permettra aux représentants du syndicat des travailleurs de siéger au sein du conseil d’administration de l’entreprise portuaire, avec le maintien de la proposition d’augmentation salariale de 20%. Quant au Directeur général contesté, il sera définitivement écarté de son poste de PDG, remplacé par un intérim, par le Directeur du département finances. Ceci dit, tout rentrera dans l’ordre après le retour des navires et notamment celui de la compagnie espagnole Balearia. Cette dernière rendra publique sa décision finale dans 48 heures, après vérification des mesures de sécurité au niveau du port, a-t-on affirmé. Rappelons que les bateaux qui étaient en rade depuis le déclenchement de ce conflit et dont l’arrêt pour un jour se chiffrait à 50 000 dollars, furent affectés vers les ports d’Arzew et d’Oran. Malheureusement, de tels constats si désastreux n’ont fait que nuire à la bonne réputation du port commercial de Mostaganem, qui a été si dynamique durant les années passées en enregistrant de bonnes performances. Notons au sujet de ce conflit, que les revendications des travailleurs sont passées à la table de négociations entre le syndicat et la direction du port, mais, il semble que les 20% d’augmentation de salaires , proposés n’avaient pas plu aux contestataires, selon leurs représentants, qui revendiquaient le départ du directeur général et son remplacement par un directeur ‘’de leur choix’’. Un état de fait qui risquait de persister et finir par nuire davantage au port commercial de Mostaganem, qui a acquis une bonne réputation sur le plan national, de par ses multiples performances enregistrées au fil des ans.