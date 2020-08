FAISANT L’OBJET DE 14 MANDATS D’ARRET : Un jeune escroc interpellé à Tizi Ouzou

Les services de sécurité de la wilaya de Tizi Ouzou, ont arrêté dernièrement un homme activement recherché pour des affaires d’escroquerie. Âgé de 38 ans et originaire de la localité de Mekla, le prévenu faisait l’objet de 14 mandats d’arrêt, émis par divers tribunaux du pays. Fin de cavale, donc, pour le jeune homme activement recherché en Algérie. Pas moins de 14 mandats d’arrêt ont été, en effet, lancés contre lui pour des affaires liées notamment à l’escroquerie. Il est poursuivi pour faux et usage de faux, fraude et émission des chèques sans provisions, affirment des sources concordantes. Ces dernières n’indiquent pas les circonstances de son arrestation. On ignore également la nature exacte des faits pour lesquels cet individu est poursuivi. Les mêmes sources rapportent, cependant, que le trentenaire a été arrêté dans la wilaya de Tizi Ouzou, en Kabylie. Âgé de 38 ans, le mis en cause est originaire de la localité de Mekla.