FACE AUX INCERTITUDES ET BOULEVERSEMENTS STRATEGIQUES MONDIAUX : Intégrer la théorie de l’Intelligence Économique au service de la sécurité et du développement L’intelligence économique est une demande pour connaitre son environnement devant mobiliser des moyens, humains, et financiers, mais également faire appel à des méthodes de travail, des outils, informatisés de recueil et surtout d’analyse de cette information. La maitrise de l’’information devient l’une des matières premières stratégiques de tout Ministère, administration ou l’entreprise pour une prise de décision au temps réel. Les Tic sont présents à tous les niveaux du cycle de l’intelligence économique, permettant d'améliorer considérablement l'efficacité d'un tel système. Mais la méconnaissance des principes de fonctionnement des Tic, notamment ceux ayant un rapport direct avec l'utilisation d'internet, peut entraîner de graves préjudices avec des conséquences sécuritaires nuisibles au développement du pays.



1.-Maîtriser l’Intelligence Economique,

fondement de la sécurité nationale

En pratique, l’intelligence économique est un processus découlant du cycle du Renseignement Les informations collectées permettent de construire une conviction au fil du traitement et non de confirmer l'opinion erronée qu'un acteur pourrait initialement avoir. Une étape d'expression du besoin formalisée permet de «cibler» la recherche en définissant un périmètre limité, étape indispensable pour éviter l’accumulation de données inutiles et donc se parer d'une surcharge informationnelle contre productiveL’ensemble des champs qui complètent l’Intelligence économique, comme, la gestion des connaissances, la protection des informations, le lobbying, peuvent être regroupés dans le concept global d’Intelligence stratégique. L’intelligence économique intègre deux dimensions supplémentaires par rapport à la veille : la prise de décision et la connaissance de l’information. Le modèle d’Intelligence Economique recouvre en trois concepts. Nous avons d’abord les données qui sont des nombres, des mots, des événements existants en dehors d’un cadre conceptuel de référence. Ensuite nous avons l’information qui est l’accumulation de données, traitées et transformées qui deviennent des informations, validées et confrontées, qui commencent à avoir un sens. Enfin nous avons la connaissance qui est l’ensemble d’informations interprétées qui permet de prendre des décisions. Les passages par ces trois concepts se fait de la manière suivante. Je veux la bonne information au bon moment. Pour cela il faut définir des objectifs ; rechercher et collecter des données ; trier et stocker les données et enfin disposer d’informations pertinentes. Comment puis-je rendre l’information utile ? Une fois les objectifs globaux en matière d’information arrêtés, et les missions de recherche, collecte, tri et stockage validées, il faut analyser l’information, exploiter les résultats de manière à faire ressortir les aspects aidant à la prise de décision. Dès lors se pose le passage de la connaissance à l’intelligence. Il faut faire évoluer la culture des managers tant politiques, militaires qu’économiques. Le système de prise de décision n’est pas un système figé. Il doit s’adapter et évoluer dans le temps, pour cela il faut partager l’information, évaluer la qualité et la pertinence des décisions et se remettre en question. Pour faire de l'intelligence économique un véritable avantage concurrentiel, il est indispensable de l'intégrer aux fonctions de l’administration et de l'entreprise. L'approche processus permet une meilleure coordination des étapes pour profiter au maximum du gisement informationnel en vue d'actions efficaces sur l’administration ou l'entreprise ou son environnement du fait d’interactions complexes. C’est que l’information devient un enjeu stratégique pour la sureté de la Nation L’information n’est pas un bien comme les autres. Une Nation ou une entreprise sera meilleure que ses concurrents si elle possède, avant les autres, les bonnes informations au bon moment, qu’il s’agisse de connaissance des marchés, d’informations juridiques, technologiques, normatives ou autres. Pour creuser son avantage compétitif, une Nation ou une entreprise doit pouvoir créer une asymétrie d’information à son avantage. Les systèmes d'information jouent un rôle majeur pour supporter les processus d'intelligence économique. Le système d'information utilise des outils pour gerer la partie automatisée du processus d'intelligence économique, ainsi que les interactions avec les autres processus et applications d'entreprise. Les outils sont les NTIC. Les TI (technologie de l’information) sont un ensemble de technologies utilisées pour aidé le SI à traiter, modifier et échanger des informations, plus spécifiquement des données numérisées. L’information circule plus vite et plus facilement grâce aux avancées technologiques permanentes (réseaux téléphoniques, fibres optiques, WIFI, GPRS, UMTS...) et à la multiplication des capacités de stockage, de traitement et de manipulation.

2.- Enjeux politiques, économiques et

technologiques de l’intelligence économique

Qu’apporte l’intelligence économique pour une entreprise ou un Etat ? La réponse à cette question passe par l’analyse des enjeux politiques, économiques et technologiques. Pour les enjeux politiques, la connaissance qui en résulte aide les dirigeants dans la planification des actions futures de leurs organisations. En effet, « le système d’intelligence économique japonais s’est progressivement mis en place depuis l’ère Meiji. A l’origine, la mobilisation des élites nippones sur la question de l’économie s’est faite dans une vision protectrice : préserver l’indépendance du Japon face aux exigences commerciales des puissances occidentales. Tous les gouvernements reconnaissent qu’ils utilisent l’ intelligence économique dans la promotion de leur développement économique : Russie, Chine, France, Allemagne , USA ou de certains pays émergents. Concernant les enjeux économiques, nous avons les retombées directes et indirectes souvent difficilement quantifiables. Parmi les retombées directes, l’accroissement du nombre de brevets déposés par la société qui permet à un pays d’accroître le transfert de technologies et optimiser sa chaîne recherche-développement-production. Parmi les retombées indirectes, sous réserve d’une profonde moralisation de ceux qui dirigent la Cité, devant donner l’exemple, la guerre économique renforce l’esprit de corps au sein de la société car la sécurité nationale se définit aujourd’hui en termes de pouvoir économique. La « sécurité économique fait partie intégrante de la sécurité nationale au même titre que la sécurité militaire incitant les gouvernements à appuyer les entreprises dans leur quête de compétitivité pour la défense de l’intérêt national. C’est aussi pour cette raison que les gouvernements apportent leur assistance dans l’enseignement et l’éducation des dirigeants d’entreprise, afin qu’ils utilisent l’intelligence économique pour renforcer leur habilité en matière de gestion. D’où l’appui aux entreprises pour l’accès au volume important d’informations sur le commerce international détenu par les départements et agences ministériels, les Services de renseignement et de contre espionnage, mettant en place un service d’information économique au profit des entreprises engagées dans le commerce extérieur. Enfin concernant les retombées technologiques, dans un contexte de concurrence internationale tant politiques, militaires, qu’économiques ( avec de nouvelles formes sophistiquées , la guerre classique étant secondaire excepté dans certains pays du tiers monde permettant à certains pays développés et émergents de faire fonctionner leurs unités d’armement) ), la propriété industrielle sous divers aspects, (brevets, marques, modèles, savoir-faire, droits d’auteurs, veille technologique, secret, protection de logiciels, transfert technologique, accords de licence, droit de la concurrence, etc.) devient de plus en plus un enjeu majeur. Beaucoup d’entreprises tentent de soutirer à leurs concurrents des technologies, des fichiers de clients, des secrets commerciaux, des structures de coûts de produits, des spécifications et procédures de fabrication de produits et des plans de développement. C’est pourquoi, actuellement la majorité des Etats développés contribuent à assurer au sein des entreprises le contrôle de la sécurité des bases de données internes pour faire face aux piratages des données.

4.- Piratage informatique et techniques de renseignements améliorés grâce aux TIC:

Dans le domaine de l’informatique, par exemple, les éditeurs de logiciels commerciaux conservent jalousement les codes sources de leurs programmes, car ce sont les outils qui leur permettent de bâtir leur originalité ou leur suprématie sur les concurrents. Maîtriser l’information suppose surtout en ce XXIème siècle d’éviter le piratage informatique qui peut détruire une Nation. Pour une administration ou entreprise ayant couplé son processus d’intelligence économique avec les bTic, le risque est donc grand, les ordinateurs individuels destinés à la collecte d’informations font le lien entre les réseaux externe (internet) et interne (intranet, réseau local) auxquels sont connectés les serveurs. Les motivations des pirates informatiques ont évolué : du piratage de logiciels de la part d’amateurs dont la motivation essentielle consistait à voler pour leur usage personnel, nous sommes passés à un piratage «professionnel» d’ordre économique (détournements d’argent) et piratage industriel, proche de l’espionnage. Depuis l’apparition des intranets et des extranets, l’information se diffuse plus rapidement et plus largement hors des frontières, acquérant ainsi une telle valeur stratégique que l’enjeu est désormais de se l’approprier. En réalité, le piratage informatique tel que nous le connaissons n'est que la partie submergée d'un iceberg de techniques destinées au vol d'informations par le biais des réseaux. Qu’en est-il des ministères, administrations et entreprises pour l’Algérie ? C’est que les hackers utilisent par exemple le « social engineering », ou ingénierie sociale, qui leur permet d'obtenir des informations confidentielles telles que des mots de passe ou des numéros d'accès aux réseaux ,La technique consiste par exemple à se faire passer, le plus souvent par téléphone, pour un technicien informatique qui a rapidement besoin d'un accès (un mot de passe) à un ordinateur ou un réseau pour y effectuer une maintenance. Au-delà donc des risques techniques qu’imposent les Tic, la sécurisation des données informatiques commence par la sécurisation et la sensibilisation des ressources humaines. Les interceptions de communications ont aussi évoluées. Des écoutes téléphoniques nous sommes passés aux interceptions des messages électroniques. Lorsqu’un mail est envoyé de façon habituelle, il n'est pas crypté et peut transiter par une dizaine de proxies qui jalonnent le parcours vers sa destination. Or, ces derniers conservent, pour des raisons techniques mais aussi légales, une copie des messages reçus. Les informations contenues dans le corps du message et dans les fichiers joints peuvent donc être lues par autant de responsables de proxies que nécessite le trajet. Les vols de documents ne se produisent pas seulement en accédant, à distance ou non, à un ordinateur ou un serveur, mais également de la façon la plus inattendue par les photocopieuses. Chaque fois que l'on copie un document sur un copieur moderne, une copie est enregistrée sur le disque dur de la machine. Elles sont ainsi devenues de véritables centres de stockage informatisés, et cela très souvent à l'insu des dirigeants et salariés des entreprises. Les copieurs et les machines multifonctions les plus modernes stockent les informations avant de les imprimer, des experts en informatique peuvent donc ensuite très facilement récupérer ces informations, d'autant plus que la plupart d'entre elles sont généralement connectées à un réseau, soit via un PC (imprimante partagée), soit grâce à une adresse IP propre.

En résumé, l’Intelligence économique et sa gestion stratégique est devenu pour une Nation et l'entreprise d’une manière particulière, l’un des moteurs essentiels de sa performance globale et de sécurité. Maîtriser ces nouveaux outils augmente considérablement le potentiel de développement à long terme, mais comporte des risques. Non seulement ils peuvent livrer à leurs concurrents des informations permettant de déduire leur stratégie de recherche, mais, outre le piratage conventionnel, ils exposent leurs réseaux informatiques aux techniques et technologies de récupération automatique de données via l’internet. D’où le rôle d’une sensibilisation des acteurs de l’intelligence économique non seulement à une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise des outils, mais également à une « culture » de la sécurité qui suppose des comportements et des habitudes adaptées à l’utilisation de ces outils. En fait tout cela renvoie à une nouvelle gouvernance fondée sur la valorisation de l’économie de la connaissance sans lesquels aucun pays ne peut se développer durablement. Et cela interpelle l’ensemble des Ministères, administrations et entreprises algériennes, mais également tous les citoyens.





Dr Abderrahmane MEBTOUL & Melle Samia CHERIF

