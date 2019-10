FACE A LA CRISE POLITIQUE EN ALGERIE : Pour une démocratie participative par la reformulation de la fonction de l'Etat L'Algérie contrairement aux discours pessimistes démobilisateurs, connaissant certes une situation difficile, ne traverse pas une crise financière mais une crise de gouvernance, risquant, si l'on n'y prend pas garde, de se transformer en crise financière horizon 2021/2022 avec l’épuisement des réserves de change, d’où l’importance , au sein dune région qui devrait connaitre d’importants bouleversements géostratégiques, de résoudre la crise politique rapidement sur des bases transparentes, sans laquelle pas de développement de l’Algérie : au contraire, une régression économique et sociale avec des incidences politiques et sécuritaires.



1.-L’avenir de l’Algérie réside en la mise en lace d’un processus démocratique fonction des rapports de forces et de la dynamisation de la société. Les partis dans leur immense majorité et la société civile atomisés, déconnectés des réalités sociales et mondiales, ont de moins en moins d’impacts sur la mobilisation citoyenne. En ce mois d’octobre 2019, après plusieurs décennies d’indépendance politique deux institutions garantissent la sécurité du pays: d'une part l'ANP et toutes les forces de sécurité, étant la seule force organisée et sur le plan économique, avec la dominance de la rente des hydrocarbures, l’Algérie c’est Sonatrach procurant toujours plus de 98% directement et indirectement des recettes en devises du pays, influant sur le taux de croissance via la dépense publique et donc sur le niveau de l’emploi, le taux d’inflation, les réserves de change et du fait qu’en ce XXIème siècle le véritable pouvoir mondial étant économique sur l’impact de l’Algérie sur la scène internationale. Cela implique la révision de la loi des hydrocarbures de 2013 (pas d’attrait de l’investissement étranger et chute de la production physique entre 2008/2019) qui doit s’insérer dans le cadre de la réforme globale et la nécessaire transition énergétique. Car, il n’est plus permis aujourd’hui de faire l’impasse sur le rôle que des acteurs résidents, mus puissamment par des intérêts organiquement liés à la distribution de la rente, qui ont pu à un moment où à un autre peser dans un sens franchement défavorable aux réformes politiques et économiques. De même qu’il n’est plus possible, du point de vue de l’analyse aussi, d’occulter le rôle que d’autres acteurs, externes ceux-là, ont pu jouer dans un sens tout aussi défavorable, motivés qu’ils étaient eux aussi par la défense d’intérêts de groupes ou de personnes que la poursuite d’un commerce hautement lucratif rendait allergiques à toute velléité de changement et de réformes. Des acteurs internes aussi bien que des acteurs externes ont agi clairement dans le sens contraire, encourageant et défendant, par des moyens divers, la mise en œuvre de réformes dont la nécessité n’échappe à personne. Comme il n’est plus permis d’ignorer la nécessaire adaptation de l’Algérie face aux nouvelles mutations mondiales dont son devenir est dans l’espace euro-méditerranéen et africain ( avec le dr Camille Sari nous avons coordonné un ouvrage collectif avec la participation de 36 experts de différentes spécialités algériens, marocains, tunisiens, libyens et européens paru aux Editions Harmattan à Paris 2015 2 tomes 1050 pages).

2.- Les différents mouvements sociaux que connait l’Algérie actuellement reflètent une dynamique sociale normale que connaissent maints pays. Il s’agit d’imaginer de nouvelles méthodes de gestion sociales loin des schémas périmés du passé, responsabilité du gouvernement, afin d’éviter l’affrontement direct citoyens forces de sécurité qui rompt la confiance envers l’Etat. Il ne suffit pas de gérer la problématique des conflits sociaux par décrets, mais de changer le modèle de gouvernance ne pouvant plus réaliser une politique économique et sociale copiée sur les schémas des années 1970. Tout cela renvoie à l’efficacité et à la transparence des institutions qui doivent coller à la nouvelle réalité économique et sociale. Tout cela renvoie à l'efficacité et à la transparence des institutions qui doivent coller à la nouvelle réalité économique et sociale. Il faut éviter cette vision de sinistrose ou des déclarations de certains responsables avec des contradictions souvent de ministres, ignorant tant les profondes mutations sociales internes que les mécanises monétaires. Il y a lieu d'éviter des déclarations sans analyses objectives, déclarations qui peuvent engendrer des tensions sociales inutiles Comme on ne gouverne pas par la peur, vision bureaucratique du passé mais par le dialogue productif. Il convient dès lors de se demander : que doit faire l'Algérie pour mettre en place une bonne gouvernance condition d'un développement multidimensionnel et d'atténuation des tensions sociales ? Il est important de cerner ce concept en vogue actuellement devant nécessairement faire le pont entre la micro- gouvernance et de macro- gouvernance, existant des liens dialectiques entre la gouvernance politique et la gouvernance d'entreprise ce qui rend difficile de responsabiliser le manager de l'entreprise publique en l'absence d'autonomie relative dans la gestion, devant se poser la question: qui est propriétaire d'une entreprise publique en cas de mauvaise gestion ? S'est –on soucié de la cohérence des institutions gouvernementales, à l'optimalité gouvernementale ou au niveau local où la responsabilité administrative devrait être couplé avec une homogénéisation économique et sociale d‘où l'importance du concept d'éco- pôles régional. Car excepté l'éducation et la santé qui selon le PNUD et tous les organismes internationaux créent de la valeur indirectement à moyen terme, fondement du développement et paradoxe qui connaissent actuellement une véritable ébullition sociale, les autres segments en Algérie vivent du transfert de la rente des hydrocarbures. Cela renvoie à la distinction nécessaire entre les concepts de traitement et de salaires, et du calcul du taux de chômage réel souvent sous estimé pour des raisons politiques. En effet, comment ne pas constater :

- le décalage entre la planification budgétaire et les priorités sectorielles;

-l'absence d'interventions efficaces dues à un morcellement du budget résultant de la séparation entre le budget d'investissement et le budget de fonctionnement ;

-des passifs éventuels potentiellement importants, des écarts considérables entre les budgets d'investissement approuvés et les budgets exécutés;

- des longs retards et des surcoûts pendant l'exécution des projets, ce qui témoigne de la faiblesse de la capacité d'exécution.

3.-Les enjeux de gouvernance en Algérie, en fait du pouvoir, contribuent largement à limiter la réussite des projets à alourdir les coûts, renvoient à la faiblesse des réformes institutionnelles et micro-économiques, à l'instabilité juridique et souvent au retour vers le dirigisme étatique, à ne pas confondre avec le rôle stratégique de l'Etat régulateur en économie de marché concurrentielle. Le programme de réformes est à la traîne dans les domaines tels que la privatisation des entreprises publiques sur des bases transparentes, la modernisation du secteur financier et dans des domaines de la gouvernance tels que la réforme de l'administration bancaire, des domaines, de la fiscalité et de l'appareil judiciaire. Dans ce cadre, il y a urgence d'une plus grande efficacité de la dépense publique face à la crise, l'inefficacité accroissant les tensions sociales et budgétaires notamment des services collectifs du fait que ces segments sont importants en tant qu'éléments devant favoriser la création de surplus, la fonction étatique devant s'inspirer des normes économiques spécifiques dont on ne peut leur appliquer les principes de productivité des entreprises. Pourtant la difficulté de quantification n'exclut en aucune manière l'analyse qualitative, existant à la lumière de l'expérience des pays développés des instruments pour améliorer la gestion. Les travaux d'analyse, des coûts / avantages sociaux, les techniques américaines du Planning programming budgetary system (PPBS) ou françaises, technique de la rationalisation des choix budgétaires reposant sur la décomposition des dépenses publiques par objectifs aux moindres coûts, sont d'un apport appréciable pour les audits sur les services collectifs afin de tester de leur efficience. Il s'agit au sein de sous-sections compartimentées de définir une fonction -objectif permettant d'atteindre l'optimum sous réserves de contraintes tant internes qu'externes. Mais globalement l'efficacité des institutions doit reposer sur une vision stratégique renvoyant à l'approfondissent de la réforme globale autour de huit axes directeurs

a-d' une redéfinition du nouveau rôle de l'Etat dans le développement économique et social et d'une manière claire le droit de propriété, donc les relations entre l'Etat et le marché qui doivent procéder d'une démarche pragmatique par une définition des règles incitatives ;

- la production d'une culture politique participative ;

b- une communication institutionnelle efficiente et l'élaboration d'un nouveau consensus politique permettant de dégager une majorité significative dans le corps social en faveur des réformes.

c - réorganiser le champ de l'information et de la communication pour plus de concurrence car l'information où en ce XXIème siècle n'est plus le quatrième pouvoir mais le cœur du pouvoir même;

d-réorganiser le mouvement syndical et associatif dont la promotion de la femme signe de la vitalité de toute société ;

e- la réforme de la justice par l'application et l'adaptation du Droit tant par rapport aux mutations internes que du droit international ;

f- adapter le système éducatif, centre d'élaboration et de diffusion de la culture et de l'idéologie de la résistance au changement et à la modernisation du pays ;

h- la révision du foncier dans l'agriculture et une nouvelle politique de gestion de l'eau, cette or bleu qui risque de faire l'objet de guerres fratricides durant le XXIème siècle et concernant d'ailleurs tous les continents mais particulièrement l'Afrique (le cas des eaux du Nil qui traverse plusieurs territoires pour l'Afrique est à méditer)

i- la réforme du système financier qui est un préalable essentiel à la relance de l'investissement privé national et étranger, les banques publiques et privées étant au cœur d'importants enjeux de pouvoir entre les partisans de l'ouverture et ceux de préservation des intérêts de la rente.

En résumé, il ne faut pas être utopique : au sein dune région qui devrait connaitre d’importants bouleversements géostratégiques, sans la résolution de la crise politique sur des bases transparentes, pas de développement de l’Algérie : au contraire, une régression économique et sociale avec des incidences politiques et sécuritaires. C’est que la gestion volontariste depuis l’indépendance, les enjeux de pouvoir internes, la crise économique, sociale et culturelle et, enfin les contraintes externes de plus en plus pesantes ont abouti à l’absence dramatique d’une véritable stratégie nationale d’adaptation à ce phénomène total et inexorable qu’est la mondialisation fondée sur la dominance du savoir. La vision centralisatrice jacobine annihile les créativités et la régionalisation économique, à ne pas confondre avec le régionalisme néfaste, est une voie salutaire pour bon nombre de pays dont l’Algérie, évitant l’autoritarisme d’en haut de peu d’efficacité tant économique que sociale impliquant des institutions appropriées. L’Algérie ne peut revenir à elle même que si les faux privilèges sont bannis et les critères de compétence, de loyauté et d’innovation sont réinstaurés comme passerelles de la réussite et de promotion sociale. Les réformes fondement de la transition socio-économique renvoient à la refondation de Etat qui implique de saisir les tendances réelles de la société algérienne face tant aux mutations internes que mondiales. Le passage de l’Etat de « soutien » à « l’Etat de justice » est de mon point de vue un pari politique majeur, car il implique un nouveau contrat social et un nouveau contrat politique entre la Nation et l’Etat. Aussi, je pense fermement que la résolution de la crise politique actuelle rapidement, le temps en économie ne se rattrapant jamais, passe par le dialogue productif, une démocratie participative impliquant la refondation de l’Etat pour une nouvelle république s’adaptant aux nouvelles exigences tant internes que mondiales. En bref l’Algérie , pays à fortes potentialités, acteur majeur au sein de l’espace méditerranéen et africain, sera ce que les algériennes et les algériens voudront qu’elle soit.





Dr Abderrahmane MEBTOUL

