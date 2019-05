Et revoilà Amar !?

Quand Amar Saâdani est de retour, cela signifie qu’une importante séquence politique va se produire très prochainement en Algérie. L’ancien patron du FLN est l’homme des missions difficiles, l’homme qui parle au nom de ces puissants cercles du pouvoir algérien qui ne peuvent jamais s’exprimer publiquement. Et chacune de ces interventions médiatiques, Amar Saâdani porte le message d’un centre de décision qui ne peut communiquer avec les Algériens à travers un canal officiel. Amar Saâdani a dit beaucoup de choses. Amar Saâdani a, surtout, fait de nombreuses révélations troublantes sur le fonctionnement du régime algérien allant jusqu’à déclarer que le président Bouteflika « est kidnappé, on ne le voit pas. on fait faire au président des choses qu’il n’accepte pas lui-même. Ils disent que le président a envoyé une lettre alors qu’il ne peut pas écrire, a désigné des responsables alors qu’il ne peut pas le faire. Les lettres sortaient de chez Ahmed Ouyahia signées par lui. Il les faisait entrer à la Présidence pour les faire sortir ensuite », a accusé ouvertement l’ex-président du parlement algérien. Saädani a osé l’impensable, c’était une première qu’un haut responsable algérien « balance » de telles gravissimes accusations. Mais, en vérité, Amar Saâdani n’est pas encore totalement crédible parce que dans cette fameuse interview accordée à TSA, il ne respecte clairement aucune neutralité. Pis encore, il usurpe la fonction de porte-parole du Chef de l’état-major de l’Armée nationale populaire, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah. Amar Saâdani s’attaque à tous les pouvoirs en Algérie : Ahmed Ouyahia, l’ex-DRS du général Toufik, les conseillers de la Présidence, « l’Etat profond » qu’il refuse de nommer, bref, tout le monde en prend pour son grade avec Amar Saâdani sauf naturellement…ses parrains.