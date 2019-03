Et bien, dansez maintenant !

Depuis l’indépendance, nous n’avons jamais cessé de chanter la liberté reconquise, la révolution agraire, les victoires de l’équipe nationale, et nous continuons de le faire encore depuis le 22 Février 2019 à travers les rues du pays, épris par l’amour printanier d’une révolution pacifique , sans jamais trop penser à ces lendemains qui se mettent aujourd’hui à déchanter face ces marches si magnifiques , vivement saluées par l’opinion mondiale, mais qui semblent ne point finir d’un vendredi à l’autre ! Hélas, nous avons toujours opté pour la facilité sans trop réfléchir aux suites ; nous nous sommes contentés de tout importer et d’exporter juste des hydrocarbures, nous avons délaissé nos terres agricoles où les palmiers nains ont fini par reprendre place, sans pouvoir rien produire, le haricot blanc nous provenait du Portugal, le riz du lointain Vietnam et le café du Brésil pour « se monter la tête » tous les matins et continuer a chanter tant de slogans .L’actualité nationale et locale n’en finit pas de s’alimenter par tant de commentaires au sein des cafés publics qui ne désemplissent ni le jour et ni la nuit sur ces marches qui se poursuivent et se succèdent, et ce pouvoir qui parait ‘’absent’’ et si loin de cette révolution qui lui exige de céder la place ! Alors que l’heure n’est plus aux bavardages, et qu'il faut bien se rendre à l’évidence, il n'est point trop tard pour se questionner sur l’avenir de ce pays qui nous est si cher, s’assagir davantage et tenter de mettre un terme à cette impasse qui n’ose pas dire son nom, a ce bras de fer entre des ‘’décideurs’’ qui semblent décidés a ne rien céder et un peuple décidé a marcher encore et toujours, en scandant des slogans qui ne semble faire ‘’éternuer’’ a ce jour le moindre de ces ‘’décideurs’’ . Marcher, c’est si bon pour la santé et pas pour ce pouvoir qui tient à gagner du temps par tant de subterfuges, il est toujours temps de se faire raisonner et de regarder l’avenir sous d’autres angles, mais si ça vous chante toujours, continuez à chanter et s’il faut danser, et bien, dansez maintenant et priez pour la pluie et des jours meilleurs !