Epinglé pour faux témoignage

Moul Firma était, ce jeudi, dans une importante Direction de la wilaya de Mostaganem où il a assisté à une scandaleuse situation. En effet, le Directeur a reçu la visite de l’émissaire d’un éminent homme d’affaires. Ce dernier a demandé, d’une façon des plus humiliantes, au Directeur de ne plus laisser ses contrôleurs venir fouiner dans ses affaires. L’émissaire arrogant dira que si ‘’cet ordre’’ n’est pas exécuté instantanément, le Directeur se verra arracher par les racines. Le plus désolant, c’est la réaction du Directeur qui n’a pas réagi à l’humiliation et il s’est laissé impressionné par cette personne au manteau bleu. Cette étrange situation a poussé Moul Firma, immédiatement, à ‘’enquêter’’ sur cette scrabbleuse affaire. Il a découvert que le Directeur serait impliqué dans une affaire de faux témoignage et doit son salut à l’homme d’affaires en question.