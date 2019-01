Encore, 300 kg de cocaïne à la dérive !

Finalement, la mer n’en finira jamais de rejeter ses ‘’surprises’’ à ses larges. La toute ‘’découverte’’ à Skikda des 300 kilogrammes de cocaïne, laisse perplexe tant d’observateurs et vient alimenter les chroniques de la presse par tant d’autres questions qui se posent et attendent tant de réponses. Une énorme quantité de cocaïne aurait été trouvée, dissimulée dans 11 sacs qui flottaient sur la mer et portant le drapeau de la Russie. Cette deuxième grosse prise en Algérie semble aussi importante que la première qui a eu lieu en juin dernier, avec la tentative d’introduction de 701 kg de cocaïne dans des cargaisons de viandes importées du Brésil par l’homme d’affaires et promoteur immobilier Kamel Chikhi, dit le ‘’boucher’’ et dont l’enquête se poursuit avec l’audition de tant de personnes impliquées et qui a vite révélé des imbrications de cet affairiste avec des cadres haut placés de l’Etat. L’affaire a pris l’allure d’un scandale politique qui a coûté leurs postes aux anciens patrons de la DGSN et de la gendarmerie nationale. Avec cette nouvelle assez ‘’fracassante ‘’, v a-t-on assisté encore à des décisions analogues et qui seront les premiers accusés ? Y a-t-il un lien entre les deux affaires ? La gendarmerie nationale a été chargée d’enquêter sur cette tentative d’introduction de la cocaïne. Selon les premiers éléments d’information, les 11 fameux sacs de cocaïne, saisis au large de Skikda auraient été jetés en mer pour être repris par des personnes informées préalablement de leur jetée en mer. La présence d’un drapeau russe sur les sacs retrouvés ne serait qu’une simple façon de faire diversion sur la provenance de cette ‘’ pêche si miraculeuse’’ ? En attendant, les suites de ce nouveau feuilleton de cocaïne, qui s’annonce en plein hiver, place aux supputations de tous bords et autres ‘’révélations’’ sur le nouveau ‘’boucher’’ qui tarde à se faire connaitre !