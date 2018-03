El Omra, proie aux arnaques !

Finalement, rien ne semble être épargné par certains affairistes qui ne reculent plus à s’enrichir, quitte a braver le sacré. L’un des rites religieux, l’accomplissement d’El Omra a fini par tomber entre les mains de gens incrédules, qui viennent d’en faire un filon si juteux, pour gagner des millions en marchandant avec la foi de tant de fidèles. A l’ouest du pays, certaines agences de voyage paraissent se spécialiser juste dans l’organisation d’El Omra, devenue une source d’enrichissement. Ainsi, certains agents de voyage, n’hésitant pas a fourguer les fidèles, si loin des lieux saints, au sein des hôtels de piètre qualité, paraissent passer à l’arnaque pure et simple. Ces derniers n’ont pas eu froid aux yeux, de se livrer au trafic des visas, pour les candidats à El Omra pour une énième fois. Pour gagner davantage de clients, quelques agents de voyage n’ont point lésiné à effectuer des manipulations en changeant, tout simplement et manuellement le numéro du passeport du client de façon que le système informatique du consulat de l’Arabie saoudite ne puisse pas l’identifier, selon le président du syndicat national algérien du voyage. Malheureusement, de telles pratiques touchant au domaine religieux ne doivent pas sévir, car El Omra, reste un rite sacré et synonyme de spiritualité et de piété pour tout musulman qui l’accomplit, elle ne peut s’entacher de tels scandales qui la déshonore et lui ôte son coté sacré. Ce qui se passe à l’ouest du pays, au sein de certaines agences de voyage, ne peut plus se tolérer et passer sous silence, il en va de l’Islam et de ses rites, que certains, alléchés par le gain, ne perdent de minutes à le salir. Les autorités concernées ne peuvent fermer l’œil sur de tels agissements, remettant en cause l’exercice des agences de voyage, et de certains agents de voyage, honnêtes et qui rien se reprocher. Le temps des arnaques doit prendre, surtout, après cette attaque en bonne et due forme aux valeurs de l’Islam, l’un des principaux fondements de l’état algérien.