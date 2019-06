‘’El-Mendjal’’ à Tiaret !

Des sources fouineuses ont informé Moul firma que des enquêtes seraient déclenchées sur certains walis en exercice soupçonnés de dépassements graves, notamment en ce qui concerne les biens immobiliers de l’État et les détournements de terrains. Moul firma, qui était hier à Bir Mourad Raïs à Alger, pour assister au procès d’Ali Haddad en détention à El Harrach pour une affaire de faux documents, risque de rester encore quelques mois en prison après que le procureur ait requis à son encontre 18 mois de prison, a profité de son approche avec quelques blouses noires indiscrètes pour collecter plus d’infos sur ce sujet. En pleine discussion, Moul frima a entendu parler du fameux wali de la wilaya de Tiaret qui serait dans de mauvais draps ! On parle du grand centre commercial, d’une superficie de 4.000 m2 avec R+ 2, comportant 52 magasins, une grande pizzeria, réalisé par la commune pour la somme de 12 milliards, a été cédé en discrétion à un particulier contre un loyer de 17 millions de cts mensuellement. Les grosses gueules disent que c’est l’ami du wali, du fait qu’il a approuvé la délibération de l’APC de Rahouia. Un dossier ficelé sur cette affaire serait transmis à la justice. Une autre source a révélé également à Moul firma, que des hommes d’affaires de Tiaret et à Alger tels que Mahieddine Tahkout, Zetchi, et quelques oligarques de Tiaret et même certains hommes de la presse sont très inquiets du sort du Wali de Tiaret de peur qu’il ne tombe dans les filets de l’enquête, ils vont certainement être cités. Une vingtaine d’investisseurs et hommes d’affaires seraient sous enquête, cités dans l’affaire des détournements de près de 15.000 hectares de terrains agricoles dans les régions de"Erracha" et "Oum-Zebboudj" à Rechaiga, à quelque 70 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, A l’instar de Zetchi, le président de la F.A.F, qui aurait bénéficié d'une superficie agricole de 1.000 hectares et d'un crédit de 44 milliards de cts. Moul firma bouleversé par l’ampleur du FASSAD à Tiaret, se rappelle de l’ex-trésorier de la wilaya, qui a été limogé après ses fracassantes révélations au sujet de l’attribution des logements promotionnels et des promotions à certains cadres privilégiés de la wilaya ! Dhen sir yssir…