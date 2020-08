EXPLOSIONS DE BEYROUTH : Pas d'Algériens parmi les victimes

Aucun algérien ne figure parmi les victimes des explosions survenues mardi à Beyrouth (Liban), a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Le Porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a indiqué, dans ce cadre, que "selon les informations en notre possession à cette heure (mardi soir), aucun ressortissant algérien ne figure parmi les victimes des explosions survenues le 4 août au port de Beyrouth", faisant état d'un ressortissant algérien légèrement blessé. Et d'ajouter "nous avons des informations, non encore confirmées à notre ambassade à Beyrouth par les services sanitaires libanais, concernant un autre ressortissant algérien qui se trouverait dans un des hôpitaux de Beyrouth". Les contacts se poursuivent entre les services de l'ambassade et les autorités libanaises pour vérifier cette information et s'enquérir de l'impact de l'explosion sur les membres de notre communauté au Liban, a indiqué le Porte-parole du MAE. Il a souligné, par là même, que les services de notre ambassade à Beyrouth sont intervenus pour prêter assistance à deux ressortissants algériens dont les domiciles ont subis des dégâts matériels suite à cette explosion. " Mobilisée, notre ambassade est en contact permanent avec les membres de notre communauté pour toute demande d'aide en cette conjoncture difficile qui vit le Liban frère", a conclu le même responsable.