EXPLOSION D’UN ENGIN A TISSEMSILT : Deux bergers blessés près de Amrouna

De sources bien informées, on vient d’apprendre qu’en plein milieu de la journée d’avant hier une bombe a explosé à quelques kilomètres seulement de la ville de Amrouna au nord de Teniet El Had dans la wilaya de Tissemsilt et plus exactement dans la région d’El Mella et avait fait deux victimes, la même source a indiqué que l’explosion a malheureusement touché deux jeunes bergers de la région âgé de la trentaine qui n’étaient d’ailleurs pas loin de la bourgade ou il habitent, les deux ont été blessés après la déflagration de cette bombe anti personnelle comme précisé, l’un d’entre eux a été pris en charge au niveau de l’hôpital de Tissemsilt alors que le second qui souffrait de graves blessures, il a été transporté vers Blida où il séjourne encore et d’ajouter que l’engin pourra être posé et oublié depuis les années 1990.