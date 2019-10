EXIGEANT LE DEPART DE LEUR DIRECTEUR : Les travailleurs de l’éducation protestent à Béchar

Un rassemblement suivi d’une marche a été organisé ce pour exiger le départ du directeur de l’éducation et de tous les responsables de la direction de l’éducation. La protestation a débuté depuis le nouveau siège de la direction de l’éducation où des enseignants et directeurs des établissements scolaires des trois paliers, des hommes et de femmes se sont rassemblés pour brandir et scander des slogans appelant au départ du premier responsable de ce secteur. Ces professeurs ont ensuite marché vers le siège de la wilaya en empruntant les principales artères de la capitale de la Saoura. Arrivés devant le siège de la wilaya, les travailleurs de ce secteur ont observé un sit-in pendant une heure et demi suivi de prises de paroles par les enseignants qui ont rappelé les revendications. Les enseignants indiquent dans leur communiqué que leur secteur ne fonctionne pas comme le souhaitent les travailleurs du secteur de l’éducation de cette wilaya. Selon les grévistes, cette rentrée scolaire a été caractérisée par la surcharge des classes et le manque d’encadrement pédagogique et administratif, ce qui a provoqué la protestation de plusieurs enseignants et parents d’élèves. «La gestion aléatoire des services de la direction de l’éducation, les nominations et les mutations aléatoires en dehors du mouvement annuel des fonctionnaires, l’abus de pouvoir dans les opérations de mutations et de suspensions des travailleurs, le manque de structures et équipements pédagogiques, le retard dans le versement des indemnités d’avancement, la mauvaise gestion des logements de fonction.