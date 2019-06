EXAMEN DU BEM A SIDI BEL ABBES : Un centre aménagé pour 05 malades du CHU

Les responsables de la direction de l’éduction de la wilaya de Sidi Bel Abbes, agissant en collaboration efficiente de l'office national des examens et des responsables de la D.S.P, ont entrepris la louable initiative inhérente à la création d'un centre d'examen du BEM composé de 03 salles , au niveau du service de pédiatrie, au profit de 05 candidats ( 04 filles +01 garçon) originaires des Wilayas de S.B.A et Mascara et alités dans les services de C.C.I ,de Traumatologie, d'Hématologie. Le chef du centre n'est autre que M. Demouche B. alors que la surveillance de chacune des 03 salles d'examen est assurée par 03 enseignants.Toutes les conditions sont réunies pour que cet examen spécifique se déroule d'une manière juste et équitable. Des visites sont mêmes effectuées de temps à autre, avant et après les épreuves, par le directeur de l’éducation, le directeur du C.H.U. Mr Chérifa, ainsi que le chef de service de pédiatrie."Cela permettrait de créer une présence amicale aux candidats-hospitalisés, les réconforter et leur faire combattre l'isolement et l'ennui dont ils feraient preuve. Selon le chef du centre en question, le groupe des 05 candidats anxieux compte une élève pleine d'espoir ayant eu la moyenne de 16,17 au second trimestre.