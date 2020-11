EVOLUTION DE L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS EN ALGERIE : Benbouzid évoque une situation préoccupante

Le ministre de la santé et de la population Abderhmane Benbouzid a estimé samedi que l'évolution de l'épidémie du coronavirus en Algérie semble atteindre ces derniers jours la phase de plateau. En marge d’une visite de travail effectuée dans la wilaya de Boumerdes, le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a affirmé que la situation épidémiologique en Algérie est sous contrôle et qu’elle « n’est pas complètement différente de reste de monde. Accompagné par Brahim Boumzar ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Benbouzid, a assuré que le nombre de lits, et de fournitures médicales et de médicaments disponibles au niveau les établissements hospitaliers est suffisant, précisant que le nombre de lits et la capacité d’accueil des malades qui a atteint 60 %. Evoquant le problème de manque d’oxygène au niveau des structures de santé, Benbouzid a estimé que cela revient à l’utilisation excessive de cette matière. Dans le même contexte, le ministre a affirmé que la wilaya de Boumerdès possède les quantités suffisantes d’oxygène don un réservoir d’oxygène à l’hôpital de Bordj Menail, et un autre à l’hôpital de Dellys. En outre, concernant le tarif des tests sérologiques de la Covid-19 qui sera disponible pour bientôt en Algérie, Benbouzid a annoncé que les prix il sera 10 fois inférieur à celui de l’examen PCR. « Le test sérologique, le ministre de la santé a expliqué qu’il s’agit d’une prise de sang pour vérifier si le patient a développé les anticorps ou pas, malgré que le résultat est rende au bout de 15 minutes, sa fiabilité est remise en question », a-t-il expliqué. Soulignant que l’utilisation de ces réactifs ne nécessite pas de laboratoire et que le patient peut les utiliser n’importe où.