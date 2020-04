ETRANGERS BLOQUES EN ALGERIE : Prolongation du visa de résidence pour 30 jours

Les autorités publiques algériennes ont recouru à des mesures temporaires spéciales pour prolonger le visa de résidence pour une période de 30 jours renouvelable, pour les étrangers bloqués en Algérie en raison de la pandémie de Coronavirus et de la suspension des vols à destination et en provenance de l’Algérie. En effet, et compte tenu des conditions sanitaires exceptionnelles liées à la propagation du nouveau Coronavirus Covid-19, certaines ambassades étrangères en Algérie ont confirmé dans leurs déclarations à leurs communautés résidant en Algérie que les autorités algériennes ont pris des mesures exceptionnelles « temporaires » pour prolonger le visa de résidence pour une période de 30 jours, renouvelable. Cette décision s’inscrit dans le contexte de la situation épidémiologique du pays, cependant certains pays travaillent depuis le début de la crise de Coronavirus au rapatriement de leurs ressortissants résidant en Algérie, à l’instar de ce qui a été fait par les États-Unis d’Amérique et la Turquie. Et cela après un accord et coordination entre les gouvernements des deux pays, étant donné la suspension de tous les vols à destination et en provenance de l’Algérie, ainsi que la fermeture de toutes les frontières, ports terrestres, maritimes et aériens.