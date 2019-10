ES-SENIA (ORAN) : Saisie de 117 quintaux de farine impropre à la consommation

Les brigades du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes de la direction du commerce de la wilaya d'Oran ont procédé, dernièrement , à la saisie de plus de 117 quintaux de produits de consommation "non conformes" d’une valeur globale estimée à plus de 30 millions de DA, a-t-on appris hier auprès de la même direction. Parmi ces produits de consommation saisis par les brigades concernées lors de contrôles opérés dans des commerces, plus de 117 quintaux d’origine alimentaire ont été découvert dans un atelier clandestin de fabrication et de conditionnement de blé sans gluten et bien d’autres produits similaires aux composants non conformes, ont été découverts dans la commune d’Es-Sénia. Le propriétaire de l’atelier est établi à l'étranger. Cette opération de perquisition est intervenue suite à un contrôle d’un camion de type Peugeot Boxer par les éléments de la brigade externe de Ain El Beida, qui effectuaient leur patrouille habituelle sur son territoire de compétence. La fouille du véhicule mis en cause a permis la découverte de plus de 78 sacs de farine sans gluten d’un poids global de 150 Kg. Un contrôle plus approfondi se fera dans les locaux de la brigade, ce qui permettra de déceler l’utilisation d’ingrédients non conformes et nocifs pour la santé des consommateurs. Aucun document ni factures justifiant le transport de cette marchandise n’a été présenté par le conducteur âgé de 36 ans. Le chauffeur indiquera alors aux enquêteurs, le lieu de fabrication et de conditionnement situé dans la commune d’Es-Sénia. Munis des autorisations légales de perquisition délivrées par le procureur de la République, une perquisition est entreprise dans l‘atelier qui s’avèrera être illicite puisque le propriétaire établi à l’étranger activait sans registre de commerce. L’unité de production et de conditionnement de ces produits introduits illégalement dans le circuit commercial, ne répond pas aux normes exigées de fabrication. D’importantes quantités de sacs contenant divers produits et ingrédients utilisés dans cette unité de production ont été saisies.