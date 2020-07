ES-SENIA (ORAN) : Plusieurs constructions démolies au bidonville ‘’CUMO’’

Dans le cadre de la lutte contre la bidonvilisation, une dizaine de constructions illicites ont été démolies dernièrement à Es-Sénia au bidonville de l'ex résidence universitaire la ‘CUMO'. Cette opération de démolition a été effectuée en présence des services de l'ordre et responsables communaux qui étaient présents sur les lieux pour mener à bien l'opération de démolition. Aucun dérapage n'a été signalé lors de cette opération de démolition. Ces constructions ont été érigées à proximité de l'Ecole primaire ‘Othmane Bey'. La prolifération des constructions illicites pose toujours problème pour les autorités publiques. En dépit des efforts déployés par le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre les constructions illicites, des personnes de tous bords et surtout venant de wilayas limitrophes, s'implantent quasi quotidiennement dans ces bidonvilles. Certaines de ces familles vivent dans des conditions de précarité et d'insalubrité ayant déjà vu leurs baraques démolies mais sont revenues malgré cela, faisant fi de toutes les lois. Pour plusieurs citoyens, demeurer dans des bidonvilles est synonyme d'une attribution imminente d'un logement ou du moins une pré-affectation.