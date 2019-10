ES-SENIA (ORAN) : Les fellahs attendent leur indemnisation depuis 06 années

Des dizaines de fellah, des exploitants agricoles EAC dans la commune d'Es-Senia ont été expropriés de leurs terres agricoles depuis 2014,du fait que ces terres agricoles ont fait l'objet de choix de terrain opérés par les membres de la commission d'inspection des sites pouvant abriter la réalisation des 10.000 logements sociaux de types AADL, sur une superficie de 96 hectares .Ces fellahs sans aucune ressource financière, sont en attente de leur indemnisation depuis 2014, viennent d'interpeller le wali d'Oran pour leur venir en aide en vue d'une indemnisation dans les meilleurs délais. Selon le représentant des exploitants de l'EAC Jaider n° 7 Es Senia, qui nous a remis tout un dossier, nous a avoué que toutes les promesses qui leur ont été faites en 2014 pour les indemniser n'ont pas été tenues. « Les expropriations ont touché 2 exploitations, soit quelque 96 hectares répartis entre l'EAC Jaider (57 hectares) et la ferme Khemisti (40 hectares) pour la réalisation de 5.000 logements sur le site d'Es Senia et 5.000 autres au site d'Aïn El Beïda. Nous avons reçu la décision d'indemnisation en 2015, mais depuis nos dossiers sont gelés au ministère de l'Agriculture. La seule réponse que nous avions eu c'est qu'il n'y avait pas d'argent » assure notre source. Ce dernier affirme que depuis plus de quatre années, les exploitants n'ont cessé leurs démarches auprès de tous les services concernés mais en vain. « Au chômage forcé depuis plus de 4 années, nous vivons dans la misère sans aucun revenu. Même nos demandes pour un local commercial ont été rejetées », assure le même interlocuteur. Ce dernier rappelle que des correspondances ont été adressées au secrétaire général de la wilaya pour une audience mais jusqu'à présent ils n'ont toujours pas été reçus. Notre interlocuteur affirme qu'une bonne partie de l'assiette, retenue pour ce projet, comprenait des terres agricoles irriguées et exploitées par les fellahs, dont certains depuis plus de 2 décennies. « Ces terres étaient productives et des centaines d'arbres fruitiers y étaient plantés par les propres moyens des exploitants. La décision d'exproprier ces terres va à l'encontre des mesures prises par les pouvoirs publics et particulièrement visant à préserver les terres agricoles », indique le même interlocuteur. Pour rappel, le projet de réalisation de ce programme de logements a été lancé en 2014. Le terrain retenu se trouve à l'entrée supérieure de la cité Commandant Cherif Yahia (ex-200 logements), aux abords de l'axe reliant la cité des 200 logements à la nouvelle route d'Aïn El Beïda. Il y a lieu de signaler que le quota de logements AADL dont a bénéficié la wilaya d'Oran est estimé à 30.000 unités parmi lesquelles 10.000 de type location-vente, réparties entre des F3 et des F4. L'assiette qui abrite ce projet est répartie entre les sites de la cité Commandant Cherif Yahia et le site d'Aïn El Beïda, sur un terrain de plus de 90 hectares. Medjadji H.