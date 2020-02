ENVIRONNEMENT : Plus de 205 unités industrielles polluantes à Oran

Selon nos sources, la majeure partie des unités a été dénombrée au niveau des zones d'Es-Senia où les agents de contrôle ont recensé plus de 90 unités polluantes. Les mêmes interlocuteurs indiquent que la direction de l'environnement a pris toutes les mesures pour inciter les contrevenants à se conformer aux lois et règlements en vigueur en matière de traitement des déchets, Des mises en demeure leur ont été adressées, en attendant d'autres mesures coercitives. Selon les mêmes sources, pour non-respect des clauses du cahier de charges, et le déversement des eaux non traitées en pleine nature, une douzaine d'unités industrielles polluantes, réparties à travers les zones industrielles de la wilaya avaient déjà fait l'objet d'une fermeture, sur décision du wali.. Selon nos interlocuteurs, la décision de recourir à la fermeture de ces unités fait suite aux opérations de contrôle effectuées par la commission de wilaya chargée du contrôle des unités industrielles. Dans le même contexte, nos interlocuteurs indiquent que la cellule de veille et de contrôle de la wilaya d'Oran entame depuis plusieurs mois des sorties d'inspection au niveau des zones industrielles et d'activité, aux ports d'Arzew et d'Oran ainsi que les différentes structures sanitaires de la wilaya. Selon nos sources, la commission s'attèle à effectuer un constat sur la mise en application des instructions relatives au traitement des déchets solides et liquides, notamment les unités qui rejettent leurs rejets directement en mer ou dans les zones humides. D'autres sorties sont programmées vers les infrastructures sanitaires pour le contrôle du traitement des déchets hospitaliers. Les sorties de la commission qui sont programmées tout au long de l'année seront une occasion de plus pour contraindre les unités industrielles polluantes à se soumettre au respect de la réglementation écologique, indiquent nos sources qui signalent qu'une loi exige aux opérateurs l'installation de stations de prétraitement avant toute exploitation de leurs activités, faute de quoi ils seront verbalisés.