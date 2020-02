ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : Nouvelles infrastructures pédagogiques attendues à Alger

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour a fait savoir lundi que la capitale se renforcera, avant la prochaine rentrée universitaire, de nouvelles infrastructures pédagogiques. Lors d'une visite d'inspection du projet de réalisation de 8.000 sièges pédagogiques à l'Université d'Alger 2 (Bouzaréah), en présence du wali d'Alger, Youcef Cherfa, M. Chitour a fait état de la réception de 4.000 sièges avant la prochaine rentrée universitaire. Au terme de l'inspection du projet de réalisation du pôle universitaire de la nouvelle ville de Sidi Abdallah (20.000 sièges) ainsi que celui de 11.000 lits, le premier responsable du secteur a indiqué que le parachèvement de ces projets permettrait d'assurer une rentrée universitaire confortable, n'excluant pas, ainsi, la possibilité d'inaugurer certaines facultés de ce pôle avec la prochaine rentrée. Evoquant la possibilité d'édifier 8 écoles supérieures au niveau dudit pôle, dont une école supérieure spécialisée en droit et intelligence artificielle et les différentes spécialités technologiques, le ministre a souligné la nécessité d'une bonne préparation des étudiants afin de rejoindre ces écoles, notamment la maitrise de la langue anglaise. Pour M. Chitour, il est nécessaire de réunir les conditions adéquates aux études, notamment l'hébergement et les autres infrastructures pédagogiques, et ce "pour permettre aux étudiants de s'engager pleinement dans leurs études et partant relever le niveau de l'université en lui permettant de faire face aux différents défis imposés sur la scène régionale et internationale, notamment en matière de recherche scientifique".