ENSEIGNEMENT ET FORMATION SUPERIEURE : Vers la reconduction de l’enseignement à distance

Lors de la rentrée universitaire, les quelque 280.000 nouveaux bacheliers auraient du rejoindre les amphithéâtres des universités, mais, en raison de la persistance de la pandémie du coronavirus, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a prévu, cette année, de reconduire à plus vaste échelle, le système d’enseignement à distance. Reçu à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, M. Boualem Saïdani, directeur général des enseignements et de la formation supérieure du ministère, a expliqué qu’en même temps que l’introduction de ce mode d’enseignement « hybride », les inscriptions des nouveaux bacheliers vont s’opérer par l’entremise de Portes ouvertes, organisées également à distance. Du mode opératoire choisi pour permettre aux étudiants de choisir la filière où ils souhaiteraient être inscrits, il indique que celui-ci va se dérouler en quatre phases distinctes : la première étant celle des Portes ouvertes où ils pourront prendre connaissance des filières proposées à leur choix. La seconde, celle des préinscriptions, consistant pour les prétendants à faire un choix minimum parmi six filières et de dix, maximum, « de licences à caractère local ou régional ». Il indique qu’à l’issue du traitement de ces fiches de vœux, son ministère déterminera la moyenne minimale ouvrant l’accès à une inscription dans chaque filière. Parmi ces filières, il mentionne, notamment, celles à caractère national, citant la médecine, la chirurgie dentaire et la pharmacie. Il rappelle que l’orientation de chaque bachelier se fera compte tenu de la moyenne obtenue au baccalauréat, par rapport au module sur lequel il a disserté, mais également, en fonction des places pédagogiques offerte par chaque établissement d’enseignement supérieur et enfin, de la circonscription géographique ou réside l’étudiant.