EN PREVISION DES JEUX MEDITERRANEENS : Elaboration d'un plan de propreté de la ville d’Oran

A cet effet, le secrétaire général de l'APC, Hadj Benaoumeur Fakha a présidé dernièrement une réunion au siège de la commune du boulevard de la Soumam , en présence des directeurs de la DHA , vices présidents, et chefs de secteurs pour les sensibiliser à organiser au quotidien à partir de 20 heures du soir, des opérations de nettoyage de grande envergure, et ce, en Intersectorialité entre les délégations communales avec un suivi rigoureux. Il est à souligner que les journées de samedi ne seront plus des jours fériés y compris pour les élus et directeurs de divisions .La municipalité d'El-Bahia est en train d’élaborer tout un plan de propreté de la ville à l’horizon des prochains jeux Méditerranéens de 2021 afin d'éradiquer tous les points noirs qui ont défiguré l'image de la ville d'Oran. Sur ce registre, Hadj Benaoumeur Fakha a tracé tout un programme d'envergure pour mener à bien ces opérations de nettoyage des sites des différents quartiers des 18 secteurs de la deuxième ville d'Algérie. Ces opérations de nettoyage et de volontariat sont dirigées par les chefs de secteurs responsables des périmètres de leur délimitation. En effet, le premier responsable de l'administration communale d’Oran a donné un grand aperçu sur cette opération pour éradiquer une fois pour toutes l'ensemble des points noirs, notamment les nids de poule, le désherbage et nettoyage des caniveaux. Toutes les délégations communales et les divisions (DPE, DVC et DHA) participeront avec des programmes précis comme ce fut l'entame de l'opération qui a été lancée hier soir en présence de l'ensemble des chefs de secteurs et responsables locaux vers un circuit officiel des trémies d’Es- Seddikia, Cité Djamel et le pont d’El Bahia. Trois délégations communales prendront en charge cette opération, en l'occurrence, Es-Seddikia, Akid et El Minzah, d’autres, tels que El Hamri, Ibn Sina et El Othmania suivront selon le programme quotidien tracé. Pour rappel, le nouveau directeur de la DHA, Hadj Senouci Mehdi depuis son installation, n'a ménagé aucun effort pour éradiquer plusieurs décharges sauvages suivis de points noirs des deux importants secteurs de Sidi Bachir. Cette louable initiative était initiée par le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui, appelant également à l'implication des membres de la société civile en compagnie des entreprises publiques et privées. De gros moyens humains et matériels ont été mis à la disposition des différents chefs de secteurs pour mener à bien toutes ces opérations de nettoyage. Plus de 100 camions ‘’benne tasseuse’’ et autres engins vont sillonner l'ensemble des artères, ruelles et routes des différents quartiers de la ville d'Oran. Le toilettage de la capitale de l'ouest du pays c’est le cheval de bataille des pouvoirs publics. La ville, réputée pour être une ville touristique par excellence a atteint un degré jugé inquiétant de dégradation de son environnement.