EN DIRECTION DE MEDINE : Le premier groupe de pèlerins quitte Alger

Le premier groupe de pèlerins algériens a quitté ce lundi en début de soirée Alger depuis l'aéroport international Houari-Boumediene en direction de Médine. Le groupe, composé de 340 pèlerins, a été salué par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, du directeur de l'Office national du hadj et de la omra, Youcef Azzouz, ainsi que des membres du gouvernement et l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Alger. A cette occasion, M. Belmehdi a exhorté les pèlerins à représenter dignement l'Algérie, à respecter les lois du pays hôte et à être des pèlerins modèles dans l'éducation et le comportement. Il a, par ailleurs, rappelé que l'Etat a consacré tous les moyens nécessaires à même de garantir le bon déroulement de la saison du hadj et de faciliter les procédures afin d'éviter toute éventuelle difficulté pouvant entraver les conditions du pèlerinage.