EN COORDINATION AVEC L’INSTITUT PASTEUR : Six universités s’engagent pour le dépistage du Covid-19

En effet, le ministre de l’enseignement supérieur Chams Eddine Chitour a exprimé sa satisfaction quant à l’engagement de six universités dans la recherche pour la lutte contre le coronavirus. Lors d’une visite d’inspection accompagné du ministre de l’Industrie, Farhat Ait Ali , pour se prononcer sur des projets de recherche scientifique face au coronavirus, le ministre a indiqué que pour la première fois, nous assistons à une coordination entre l’enseignement supérieur et l’industrie, Il a ajouté que 300 000 étudiants sortent chaque année de l’université algérienne, il a de même exprimé sa satisfaction quant à l’engagement de six universités dans la recherche pour la lutte contre le coronavirus. Le ministre de l’Enseignement supérieur a confirmé que les diplômés de l’université ont pu créer des modèles scientifiques dont il est fier depuis le début de la crise de Coronavirus. En outre, Chitour a appelé les étudiants à adapter les thèses de fin d’études aux exigences de la société afin de passer de l’université à l’industrialisation du marché. D’autre part le ministre a déclaré que » 25% des matières importées nous pouvons les fabriquer en Algérie, et cela a montré que nous sommes capables d’inventer et de réaliser en peu de temps ». Pour rappel l’université de Tizi-Ouzou a entamé la semaine précédente le dépistage du coronavirus et elle est suivi par celle de Béjaïa, Médéa, Annaba et Tlemcen qui sont en cours de préparation, ainsi que celle de Bab Ezzouar à Alger. Il faut dire que la propagation du coronavirus dans le pays a rendu à l’université sa principale mission qui est la recherche scientifique.