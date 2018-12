EMIRATS ARABES UNIS : Hadjar à Dubaï au Sommet du savoir

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar a pris part, hier , au 5e Sommet du savoir, prévu à Dubaï, à l'invitation du président de la Fondation Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBRF), a indiqué un communiqué du ministère. Placée sous le thème "La jeunesse et le futur de l'économie du savoir", cette 5e session abordera plusieurs thèmes relatifs à l'économie du savoir, dont "Le capital du savoir: richesse durable" et "Le rôle des gouvernements dans l'autonomisation des jeunes et l'économie du savoir", "L'économie du savoir dans les villes du futur" et "Le citoyen numérique à l'ère de l'intelligence artificielle", ajoute le communiqué. La conférence de deux jours verra la participation de plusieurs personnalités éminentes issues de plusieurs pays, conclut le document.