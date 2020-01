EMIGATION CLANTESTINE : Encore, 36 harraga interceptés à Mostaganem

Au cours des dernières 72 heures, sur la côte Est de Mostaganem, trois tentatives d'émigration illégale en mer et sur terre ont été mises en échec et suivies par l'arrestation de 36 personnes, selon ce qu’a révélé une source proche des services de sécurité. La source a déclaré que les unités maritimes de la garde côtière avaient réussi, aux premières heures de la nouvelle année, à faire avorter deux (2) tentatives d'émigration clandestine vers l'autre rive, entre 10 et 12 miles marins (18 à 22 kilomètres) au nord des plages de la Commune de Hadjadj, localité située à environ 45 kilomètres à l’Est du chef lieu de la wilaya de Mostaganem. Selon la même source, le premier groupe, composé de 10 personnes, dont une femme de 23 ans sont originaires de diverses wilayas, à savoir : Relizane, Oran et Sétif. Ces personnes en question ont été éconduites jusqu’au port commercial de Mostaganem où elles ont été accueillies par les agents de la protection civile qui leur ont prodigué les premiers secours d’urgence avant leur remise aux autorités de sécurité compétentes, par les garde-côtes de la marine nationale. Le deuxième groupe quant à lui est composé de 17 personnes, dont des mineurs et une femme, toutes originaires de Mostaganem, ont fait l’objet également de transfert selon le même processus et protocole des procédures légales dans ces cas d’espèce. De leur côté, les forces de police ont réussi à déjouer un plan d'émigration clandestine, cette fois sur la terre ferme et à arrêter neuf (9) personnes près du lieudit "Moulin Bigor » situé à un jet de pierre de l’Est du port commercial de Mostaganem, a ajouté la source précitée. Enfin, un troisième groupe préparé pour un voyage maritime secret, a été arrêté sur le front de mer Est de la ville de Mostaganem .Il a été découvert que ce dernier était en possession de fourniture assurant sa traversée de la mer méditerranée, tels des gilets de sauvetage, des voiles, des sacs à dos remplis de vêtements et de la nourriture préparée. Accusées de tentative d’immigration clandestine, par voie maritime, toutes ces personnes arrêtées seront présentées incessamment aux autorités judiciaires territorialement compétentes.