ELECTRICITE ET GAZ : Les citoyens invités à régler leurs factures

Trois Directions de distribution d'électricité et de gaz à Alger (Belouizdad, El Harrach et Sidi Abdellah) ont invité leurs clients à régler leurs factures suite à l'accumulation sensible des créances du fait de la décision de ne pas couper l'alimentation en énergie depuis mars dernier dans le cadre de la conjoncture exceptionnelle imposée par la pandémie de Covid-19. La Direction de distribution d'électricité et de gaz de Belouizdad relavant d'Alger a indiqué, dans un communiqué, que ses créances auprès de ces clients et opérateurs s'élèvent actuellement à 3,286 milliards Da, "un chiffre record que la direction n'a jamais atteint auparavant", a-t-elle fait observer. En dépit de la situation exceptionnelle que connait le pays et le monde entier, la Direction s'est engagée à assurer la continuité de l'approvisionnement en gaz et électricité en sus de sa solidarité avec les citoyens à travers une mesure exceptionnelle de suspension des opérations de coupure d'approvisionnement et de recouvrement des factures impayées depuis le mois de mars dernier. "Cette situation qui a entrainé l'accumulation sensible des créances de l'entreprise a impacté ses investissements et projets dont la rénovation et la maintenance de ses réseaux d'électricité et canaux de gaz ainsi que le raccordement des agglomérations", a expliqué la même source. A cet égard, la Direction de Belouizdad invite l'ensemble de ses clients à "faire preuve de compréhension et de responsabilité vis-à-vis la situation que traverse l'entreprise en se rapprochant de ses agences commerciales pour régler leurs factures". Les clients peuvent également recourir aux services commerciaux mis à leur disposition dont le e-paiement, mais aussi le paiement par carte bancaire ou par déduction directe via la poste. Les clients peuvent se rapprocher des agences commerciales en vue d’obtenir les tableaux de paiement dont la négociation et le règlement se feront selon le nombre de factures et le montant des créances. De son côté, la Direction de distribution d’électricité et de gaz d’El Harrach a rappelé dans un communiqué « les mesures audacieuses et responsables » qu’elle a entreprises depuis le début de la pandémie, dont la suspension des opérations de recouvrement des factures impayées depuis le mois de mars dernier, d’autant qu’elle « est une institution de proximité et revêt un caractère de citoyenneté et entretient une relation morale et humanitaire en premier lieu avec ses clients ». Cependant, cette situation a entrainé un cumul considérable des créances de la Direction,