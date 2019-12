ELECTION PRESIDENTIELLE : Un taux de participation de 44 ,24% à Oran

Les observateurs qualifient ce rendez-vous d’important et de décisif pour faire sortir le pays de son impasse politique, consacrer la légalité et parachever l’édification d’un Etat de droit »,du fait que le scrutin dans les bureaux de vote à travers les 26 communes de la wilaya d'Oran s'est déroulé dans de meilleures conditions, selon la déclaration du coordinateur de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Bendaoud Abdelkader qui a assuré que le scrutin se déroule d’une manière ordonnée » et dans de « bonnes conditions ». A 17h, la commune d'El Kerma à enregistré un taux qualifié de supérieur de 51,41%, alors que le taux de participation final à l’élection présidentielle dans la wilaya d’Oran, annoncé à 19h00 par l’ANIE à partir de son bureau d’Oran, est de l’ordre de 44,24%. L’opération de dépouillement s'est poursuivie dans les centres de vote en toute transparence. Dans la salle de presse au cœur du siège d’Oran de l’autorité nationale indépendante des élections (ANIE), les journalistes de la presse écrite, électronique et audio-visuelle qui ont couvert le déroulement de ce jour de vote pour l’élection présidentielle, s’affairaient chacun de son coté, d’autres formaient des groupes près des micros, des retrouvailles pour certains et l’occasion leur a été donnée en raison de l’important évènement national qu’aucun journaliste ne peut manquer de par le nombre de sujets à traiter en cette journée du 12 décembre 2019. Une journée particulière après près d’une année d’espérances diverses particulières mais aussi cruciales pour le devenir du pays et de ses principales institutions. Par ailleurs, du siège de l’ANIE bureau d’Oran, où la sérénité constatée, commencer à virer au stress de bien faire, tant que l’élection d’un Président pour l’Algérie, est scrutée et suivie à travers toutes les capitales du monde. Ainsi, le taux de participation final à l’élection présidentielle dans la wilaya d’Oran, annoncée à 19h00 par l’ANIE de son bureau d’Oran, est de l’ordre de 44,24%. Un taux reflétant l’implication des oranais dans l’opération de vote et leur participation dans le changement et la création d’une Algérie nouvelle.