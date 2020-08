EL TARF : Quatre passeurs de migrant arrêtés à El Kala

Quatre passeurs de migrants ont été arrêtés pour une tentative d’organisation d’une traversée clandestine au niveau de la commune d’El Kala dans la wilaya d’El Tarf. Selon des sources locales, quatre individus ont été interpellés à bord d’un véhicule, en leur possession une importante somme d’argent en monnaie nationale et en devises, qui a été saisie. Trois des prévenus habitaient à El Kala, et le quatrième résidait à El Tarf. Les informations parvenus aux éléments de la Sûreté de la Daïra d’El Kala ont permis aux enquêteurs d’intercepter les mis en cause qui préparaient une traversée clandestine vers la rive nord de la Méditerranée. Le Tribunal d’El Kala a condamné les quatre prévenus à deux ans de prison ferme et 20 000 DA d’amende pour tentative d’émigration clandestine. Pour rappel, l’émigration clandestine a pris de l’ampleur ces derniers mois, même si bon nombre de tentatives ont été appréhendées par les autorités compétentes.