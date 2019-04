EL KERMA (ORAN) : Sit-in des élus devant le siège de l'APC

Ces élus accusent ouvertement le P/APC d’avoir commis plusieurs infractions à la réglementation. Ils rappellent les protestations des citoyens à l’intérieur du siège de l’APC qui a provoqué des situations chaotiques et où le siège de la commune a été fermé par les manifestants à plusieurs reprises. Dans leur intervention, les élus reprochent au P/APC «la gestion anarchique et la marginalisation des compétences, donnant une préférence aux décisions unilatérales». Enumérant les maux dont souffre la commune, on signale à travers ce regroupement «la complicité du P/APC dans la prolifération des bidonvilles, sans tenir compte des orientations du chef de l’exécutif dans ce domaine».Nous avons vainement tenté de joindre le P/APC pour avoir son avis à ce sujet, mais aucune suite ne nous a été réservée. Sur un autre registre, les sept élus demandent l'intervention du wali pour mettre un terme à cette mauvaise gestion qui persiste depuis 14 mois déjà, du fait, que ces élus qui siègent au niveau de cette municipalité ne sont au courant de rien, ils sont marginalisés, voire même menacés, ils rentrent dans leurs bureaux et attendent depuis des heures des informations sur la situation administrative de leur municipalité, n'ont reçus aucune information à ce sujet. Selon la déclaration de M Bouchikhi membre de cette APC et ancien maire, qui a déclaré devant la presse que l'actuel maire, ne veut rien savoir, et n'a peur de rien, du fait qu'il a déjà purgé 05 années d'emprisonnement , rejete toutes leurs doléances, notamment la délivrance des attestations et PV de délibérations qui font défaut depuis 14 long mois , sont entachés d'irrégularités voire même de faux et usage de faux, ce qui d'ailleurs les a poussé à organiser un Sit-in devant le siège de cette importante municipalité en présence des médias, et dont une vidéo a été lancée déjà dans les réseaux sociaux , car de graves abus ont été également commis sur ce chapitre, et l’enquête demandée pourrait aisément constater les agissements illicites qui marquent l’élaboration de cette mauvaise gestion qui perdure depuis longtemps . Et pour conclure, les élus protestataires, fait-on remarquer- affirment que la commission d’enquête pourrait révéler d’autres irrégularités qui entachent la gestion de la commune, et qu’en tant qu’élus siégeant au sein de cette assemblée, ils comptent «aller très loin, sans exclure l’option judiciaire, pour dévoiler publiquement les taches noires qui assombrissent le développement local».