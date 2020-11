EL-HACIANE (MOSTAGANEM) : L’arboriculture remplace la culture maraîchère

Autrefois, les terres agricoles de l’ex domaine autogéré, Bouhellal, situé dans la commune de Haciane relevant de la daïra d’Ain Nouissy, dans la wilaya de Mostaganem, d’une superficie de 514 ha, étaient réservés à la culture maraîchère alors que, ces derniers temps la quasi-totalité des parcelles ont été cultivées de cultures arboricoles, par des grenadiers, des agrumes et oliviers avec un taux d’occupation de 40% de la superficie totale. Cette reconversion de la culture maraichère en arboriculture s’explique par le coût très élevé des opérations culturales, préparation du sol, semences, engrais, irrigation, traitement des maladies, main d’œuvre et autres…, sans pour autant apporter un gain pour couvrir les besoins de la famille et de l’exploitation, dira un agriculteur .Par contre , l’arboriculture ne nécessite pas assez de dépenses financières Il suffit de deux ou trois opérations d’irrigation et très peu de traitement contre les maladies pas comme le maraîchage a- t-il indiqué. La culture arboricole apporte plus de valeur ajoutée et un gain substantiel, à titre d’exemple : un hectare de produits de grenadiers est cédé entre 150 et 200 millions de cts, sur place sans se soucier des moyens de transport a-t-il déclaré. C’est la raison pour laquelle, certains agriculteurs se hâtent à substituer le maraîchage en arboriculture. Cette situation va sans doute diminuer la production agricole en matière de légumes dans les prochaines années ce qui va entraîner une hausse du prix des légumes. C’est pourquoi, les pouvoirs publics devraient exiger un plan de production et un autre plan parcellaire pour assurer la diversification des cultures et la pérennité du sol sans cela, les terres agricoles se dégradent a-t-il souligné.