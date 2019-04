EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE A LA CASBAH : Un enfant de 3 ans et son père tués

La Casbah s’est réveillée au rythme d’un effondrement d’un vieil immeuble à côté de la mosquée Ketchawa. On dénombre déjà deux victimes, un homme âgé de la trentaine et d’un enfant de trois ans, selon la protection civile. La wilaya d’Alger a réagi à travers un communiqué publié sur la page officielle sur Facebook. « Le wali d’Alger Abdelkader Zoukh accompagné du directeur général de la protection civile s’est déplacé sur les lieux et a donné des instructions pour faciliter les opérations de secours des victimes ainsi que pour garantir la sécurité des passants » lit-on, d’ailleurs, dans ce communiqué. Abdelkader Zoukh a été chassé par les habitants de la Casbah qui ont déversé leur colère sur lui suite à l’effondrement qui a coûté la vie à deux personnes selon un premier bilan donné par la protection civile.