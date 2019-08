EDUCATION : Vers l’enseignement de l’anglais dès le primaire

L’anglais sera enseigné dès la troisième année scolaire. En effet, un haut responsable au sein du ministère de l’Éducation nationale a révélé à El-Bilad que le ministre Abdelhakim Belabed aurait chargé une commission nationale de préparer des manuels scolaires pour entamer l’enseignement de la langue anglaise dès le cycle primaire. D’après le média arabophone El-Bilad, le Conseil national des programmes scolaires, qui comprend des enseignants, des inspecteurs, des directeurs, des pédagogues et des psychologues, aurait été chargé d’élaborer un programme scolaire pour l’enseignement de l’anglais. Une nouvelle matière que le ministre envisagerait d’introduire en cycle primaire, et cela dès la troisième année. Cependant, avant d’entreprendre la moindre décision, le ministre de l’Éducation doit soumettre son projet au gouvernement afin qu’il soit discuté lors d’un conseil des ministres. Le média algérien a également évoqué plusieurs mesures qui faciliteront l’apprentissage de cette nouvelle langue dès le jeune âge. La commission chargée d’élaborer ce programme devra choisir les bons textes et exercices, mais surtout les bonnes illustrations et couleurs afin de faire aimer cette langue aux élèves et garantir un bon équilibre pédagogique.