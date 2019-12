EDUCATION : Les résultats du premier trimestre jugés faibles

Les résultats scolaires du premier trimestre de l’année en cours restent malheureusement toujours « faibles ». Ce constat a été fait par les syndicats de l’Education nationale, rapporte des sources locales. Selon, Meziane Meriane, coordonnateur du Snapest, ce problème des mauvaises notes au premier trimestre est récurrent. Les élèves obtiennent des mauvaises notes au premier trimestre, comme chaque année à cette période, car « tout simplement le premier trimestre est long et le programme est chargé ». Pour le secrétaire général du Satef, M. Amoura, le problème se pose beaucoup plus pour les élèves de 5e année qui passent en première année moyenne, ceux de la quatrième année moyenne qui passent en première année secondaire et les bacheliers qui accèdent en première année universitaire. Ce syndicaliste, remet sur le tapis, le problème du niveau scolaire qui reste, selon lui, très bas notamment à l’université. Toutefois, le ministère de l’Education, estime que les résultats scolaires sont satisfaisants.