EDUCATION : La date de la rentrée scolaire fixée

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé, ce jeudi à Ain Defla que la prochaine rentrée scolaire aura lieu aux dates fixées et "qu'il n'y a aucune raison pour la reporter", appelant tous les partenaires sociaux à participer à la réussite de ce rendez-vous. La prochaine rentrée scolaire aura lieu aux dates fixées, à savoir le 4 septembre pour les élèves, le 18 août pour l'administration centrale, le 25 août pour les administrations locales et le 1 septembre pour les enseignants", a déclaré le ministre qui inaugurait de nouvelles structures éducatives à Ain Defla. "Il n'y a aucune raison pour reporter la prochaine rentrée scolaire", a souligné le ministre appelant les partenaires sociaux à "contribuer à la réussite de ce rendez-vous". Dans ce cadre, il a affirmé que "les portes du ministère demeurent ouvertes à tous les partenaires sociaux pour écouter leurs préoccupations". Belabed a entamé sa visite à Ain Defla par l'inauguration du groupe scolaire "de feu moudjahid Berahmoune Tayeb", situé au niveau de la nouvelle agglomération Cheikh Bouamama et le groupe scolaire "le moudjahid le feu Mebarek Abdellah", situé dans la même localité. A cette occasion, il a mis l'accent sur la nécessité "de réunir toutes les conditions nécessaires pour assurer aux élèves les manuels scolaires, la restauration et le transport scolaire à partir du premier jour de la prochaine rentrée scolaire". Par ailleurs, le ministre a inspecté le chantier de réalisation d'un lycée et d'un CEM, situés dans la même localité où les travaux ont atteint un taux de 94 %. A ce propos, il a insisté sur la nécessité "du respect des délais de réalisation".