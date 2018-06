EDUCATION : L’Algérie consacre 10 milliards de dollars pour le savoir

L’Education nationale coûte-t-elle cher à l’Algérie ? A l’occasion la célébration de la Journée internationale contre le travail des enfants, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, a laissé entendre que le secteur est budgétivore. Selon le ministre, le budget annuel consacré par l’Etat à l’éducation dépasse les 10 milliards de dollars. Un chiffre considérable qui, selon lui, témoigne de l’énorme effort consenti par l’Etat pour garantir la formation des enfants. « L’Etat a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour garantir le droit des enfants à l’éducation et à la formation », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il s’agit d’« un droit consacré dans la loi fondamentale du pays. » Selon le ministre, « l’Algérie a fait un grand pas en avant en matière d’éducation. » Pour faire face à la déperdition scolaire, « l’Etat a recouru à l’établissement d’un programme de formation qui permet aux enfants d’apprendre de nouveaux métiers dans les centres de formation mis à leur disposition» a encore indiqué le ministre.