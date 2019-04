ECOLE ‘’HAMED CHAREF’’ A SOUAFLIA : Les parents d’élèves observent un sit-in

Les fortes précipitations enregistrées durant les dernières 48 heures au niveau de toutes les régions de Mostaganem ont démasqué la situation déplorable et de dégradation avancée dont se trouve l’école de ‘’Hamed Charef ‘’, commune de Souaflia où plusieurs élèves accompagnés de leurs parents en plus de leurs enseignants ont observé un sit-in. Car ces derniers ont été empêchés et n’ont pas pu rentrer à l’intérieur de l’école puisque l’entrée principale de l’école était complètement inondée par les eaux de pluies qui ont submergé l’intégralité de cette infrastructure scolaire allant jusqu’à la route principale menant vers la commune de Souaflia, laquelle était devenue une vraie piscine et un spectacle de boue. En effet, plusieurs parents d’élèves ont manifesté leur colère et désarroi face à cette situation qui se répète à chaque fois où les intempéries sont signalées. En revanche , les écoliers et leurs parents ont fermé et bloqué la route pour empêcher toute circulation de véhicule durant toute la matinée par des barricades pour protester contre les conditions pénibles dans lesquelles ils sont confrontés quotidiennement .