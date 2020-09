ECOLE D'APPLICATION DE LA RECONNAISSANCE : Installation du nouveau commandant

Le commandant des Forces terrestres, le général-major Ammar Athamnia, a présidé la cérémonie d'installation du colonel Ben Abbas Mahmoud, commandant de l'Ecole d'application de la reconnaissance à Chlef (1ère Région militaire), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Après la cérémonie d'accueil et la présentation des honneurs militaires à l'entrée de l'Ecole, le commandant des Forces terrestres, en compagnie du commandant de la 1ère Région militaire, s'est rendu à la place d'armes où il a passé en revue les carrés alignés, précise-t-on de même source. Après l'allocution d'installation, le commandant des Forces terrestres a supervisé la cérémonie de remise de l'emblème au commandant de l'Ecole avant de tenir une rencontre d'orientation avec les cadres et signer le procès-verbal de l'installation et le livre d'or de l'Ecole, ajoute le communiqué.