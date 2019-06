ECARTE DE L’UGTA : Sidi Saïd convoqué par le tribunal de Bechar

L’ancien secrétaire général du syndicat UGTA, Abdelmadjid Sidi-Saïd et le secrétaire national chargé de l’organique au niveau de la Centrale UGTA, Tayeb Hmarnia ont été convoqués par le tribunal de Bechar, a rapporté le quotidien arabophone « El Khabar ». Ceux qui ont assisté au procès du secrétaire national par intérim relatif à la falsification de documents concernant des nominations aux postes du bureau national de l’UGTA, ont été surpris par une demande de la Commission de la défense des syndicats de convoquer Sidi Said et Hmarnia. Le juge d’instruction a ordonné au parquet de les convoquer pour clarifier la complexité de l’accusation de falsification de ces deux cadres syndicaux.