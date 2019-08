Drame du concert de Soolking : 5 morts et 17 blessés

Le Procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed, à Alger, a décidé d’ouvrir une enquête suite au drame qui a émaillé le concert du chanteur de rap Soolking. Le procureur de la République s’est déplacé, hier jeudi en pleine soirée, au stade du 20-août 1955, aussi à l’hôpital Mustapha Bacha pour s’enquérir de la situation. De son côté, Abdeslam Benana, directeur de l’hôpital, a confirmé le décès de cinq personnes, dont trois jeunes filles et deux jeunes hommes, et la blessure de 17 autres. Elles souffraient de fractures ou d’insuffisances respiratoires. Par ailleurs, six blessés ont été transférés à l’hôpital Zemirli à El Harrach. Leurs blessures ne suscitent aucune inquiétude.