Djellab dénonce une mafia du blé !

La production abondante de différents types de céréales enregistrée cette année permettra de ne pas recourir à l’importation cette année. C’est ce qui ressort d’une déclaration, faite par le ministre du Commerce Saïd Djellab, depuis la wilaya d’El-Tarf. Non loin des affaires de corruption en cours entre les mains de la justice, impliquant de grands responsables de l’État et d’hommes d’affaires, le ministre Djellab évoque « des détournements des subventions de l’État en matière de céréales». Il affirme que «la possibilité de ne pas recourir à l’importation de produits subventionnés existe » eu égard, poursuit-il, « aux mesures prises par le gouvernement à l’encontre de certains propriétaires de minoteries frauduleux qui contournent les lois » affirme le ministre « pour profiter des subventions allouées par l’État», accuse-t-il lors de sa visite dans la wilaya d’El-Tarf. On parle d’une mafia organisée, comme le révèlent des observateurs du secteur et souvent les intervenants qui ont et continuent d’alerter sur les quantités de blé importées par l’État et qui par la suite sont détournées pour être revendues après les avoir achetées à un prix subventionné par l’État. Une situation qui semble avoir poussé la prise de décision, le 11 juillet dernier pour rappel, portant l’arrêt de 45 minoteries, dont la majorité est implantée à l’ouest du pays.