Djaballah s’attaque de nouveau au tamazight

Après avoir critiqué sévèrement la nouvelle Constitution, le président du Front pour la justice et le développement (FJD), Abdallah Djaballah, passe à la constitutionnalisation de la langue tamazight. S’exprimant dernièrement sur la révision constitutionnelle au forum de quotidien arabophone El Wassat, Abdallah Djaballah a de nouveau critiqué la langue tamazight. Pour Djaballah, la nouvelle constitution présente un «sérieux danger pour l’unité nationale » car, selon lui, « dans aucun pays au monde existe plus d’une langue nationale et officielle». Le président du FJD a estimé «qu’il n’y a pas de langue amazighe, mais plutôt les dialectes au nombre de douze, différents les uns les autres». Les porteurs de la constitutionnalisation de la langue Tamazight «visent réellement à attenter à la langue arabe et à stimuler la langue française», a-t-il ajouté, estimant que « le texte de la nouvelle constitution a été l’œuvre d’un comité à prédominance laïque »