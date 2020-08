Diabète : 10 conseils pour éviter les complications

Il est possible d’éviter les problèmes liés à cette maladie chronique. Voici quelques pistes pour vivre avec un diabète, mais sans complications.

1-Engagez-vous à contrôler votre diabète

C’est la première chose à faire afin d’éviter toute complication. Il faut toujours avoir un bon contrôle de son niveau de sucre sanguin. Au-delà du contrôle quotidien de la glycémie qui se fait à domicile de manière autonome, les patients diabétiques doivent faire surveiller leur taux d’hémoglobine glyquée tous les trois à quatre mois par leur médecin. Si le taux d’hémoglobine glyquée reste inférieur à 7 %, le risque de complications micro-vasculaires est quasi nul.

2-Surveillez votre tension artérielle et vos taux de lipides sanguins

Ces deux facteurs sont importants dans la prévention des complications macro-vasculaires. Les patients diabétiques doivent maintenir une tension artérielle inférieure à 14/8,5 mmHg. En ce qui concerne les lipides sanguins (cholestérol et triglycérides), les contrôles vont porter en priorité sur le LDL (mauvais cholestérol) qui doit être inférieur à 1,30 g/L pour les patients diabétiques.

3-Arrêtez de fumer

Le tabac n’a pas d’influence directe sur le diabète. Par contre, c’est un facteur de risque reconnu de troubles vasculaires. Donc les diabétiques qui fument ont plus de chance d’avoir un AVC, un infarctus du myocarde ou une artérite des membres inférieurs.

4-Equilibrez votre alimentation

Les patients diabétiques doivent surveiller de près ce qu’il y a dans leur assiette. Une alimentation saine et variée est essentielle. Les patients peuvent manger de tout, de manière équilibrée. Il faut juste faire un peu plus attention aux sucres rapides, et ne pas en consommer trop souvent.

5-Contrôlez votre poids

Le poids est également un facteur à surveiller. Les diabétiques doivent simplement se trouver aux alentours de leur poids de forme. En cas de surpoids, un régime pourra être envisagé, en limitant en particulier les apports en graisses.

6-Pratiquez une activité physique régulière

Il est recommandé de pratiquer l’équivalent de 30 minutes de marche rapide chaque jour. Ceci s’applique aussi aux diabétiques. Les diabétiques qui pratiquent un sport intensif doivent toutefois apprendre à intégrer ces pics d’activité dans le contrôle de leur glycémie, afin d’éviter les hypoglycémies.

7-Effectuez un bilan de santé général annuel

Différents contrôles sont obligatoires, au minimum une fois par an, pour éviter les complications liées au diabète. Ils sont un électrocardiogramme pour vérifier la santé du coeur, un fond de l’oeil pour contrôler l’état de la rétine, un bilan des fonctions rénales, la recherche de complications nerveuses, un examen dentaire et un examen des pieds.

8-Soyez à jour dans vos vaccins

Ce n’est pas une obligation. Mais être à jour dans ses vaccins peut être recommandé pour les diabétiques, en particulier pour prévenir certaines maladies infectieuses. La grippe, par exemple, peut poser des problèmes aux personnes diabétiques.

9-Surveillez vos pieds

Les pieds sont parfois l’obsession des patients, qui craignent l’une des complications les plus fréquentes du diabète : la gangrène et l’amputation. Mais une surveillance quotidienne n’est pas justifiée pour tous les patients. Elle est recommandée seulement à ceux souffrant déjà d’une neuropathie, une atteinte des nerfs. Ces patients ne sentent plus grand-chose, ils ne ressentent pas la douleur. Il se peut donc qu’ils se blessent sans s’en rendre compte et que ces blessures provoquent elles-mêmes complications. En revanche, les patients qui ne présentent pas d’atteinte nerveuse ne doivent pas se focaliser sur leurs pieds. Il faut dédramatiser cette complication. Une surveillance lors des bilans de santé effectués chez le médecin suffit.

10-Restez zen

Le stress ne peut pas créer du diabète, mais il peut le déséquilibrer. Comme les hormones du stress augmentent la glycémie, c’est un facteur important à surveiller chez les personnes diabétiques. Les troubles du sommeil peuvent aussi avoir un effet néfaste sur le contrôle de la glycémie.

Quels problèmes peuvent surgir ? Le diabète peut mener à d’autres problèmes de santé. Les complications micro-vasculaires (qui touchent les petits vaisseaux) peuvent affecter la rétine (cécité), les reins et les nerfs, et sont liées directement au taux de sucre sanguin. Les complications macro-vasculaires (qui touchent les artères) peuvent affecter les carotides (AVC), les coronaires (infarctus du myocarde) ou les artères des jambes (artérites). Elles sont liées à la glycémie et à d’autres facteurs.