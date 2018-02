Des fleurs pour un milliard

Un vieil ami d’enfance, qu’a connu Moul Firma à Blida durant le service national, vient de lui rendre une visite surprise à Mostaganem. Les deux amis attablés dans le salon, luxueusement décoré, discutaient un peu de tout, jusqu’à où l’invité de la ville des mimosas, curieux, questionne Moul Firma sur cette variété de fleurs qui couvrent les ronds-points, et les alentours du siège de la wilaya. Moul Firma, qui connait bien son ami, qui, sans doute voulait prêcher le faux pour avoir le vrai. Repose la question à son ami : Eh bien, c’est à toi de me livrer les secrets de ces fleurs, monsieur le fleuriste. D’accord dira l’ami de Moul Firma, je crache le morceau, mais sans décliner mon identité dans vos colonnes, car, la situation est grave mon ami ! Réconforté, il dira ; Et bien, un ami qui travaille chez un gros fournisseur de plantes à Blida, m’a informé que l’entreprise de Mostaganem aurait acheté deux semi-remorques de fleurs, toutes espèces, pour une somme de plus d’un milliard de cts, raconta le Blidéen, en ajoutant que : ‘’Ce qui se passe chez hadj c’est grave, le parfum de beaucoup de dossiers de scandales commencent à se sentir à Alger », conclut l’invité de Moul Firma. Pauvre Mostaganem, et pauvre citoyen, au moment où le pouvoir incite à la rationalisation des dépenses, pour faire face à la crise, Mostaganem se permet le luxe et achète des fleurs pour des centaines de millions.’’ Rabi Ydjib Elkhei ‘’.