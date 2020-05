Des députés réclament un rapport sur le financement non conventionnel

Les membres de la Commission des finances de l'APN ont réclamé jeudi un rapport circonstancié sur le fameux financement non conventionnel adopté en 2017 par le gouvernement Ouyahia, comme solution, face à la détérioration de la liquidité bancaire et aux difficultés de financement de l’économie nationale rapporte une source médiatique. Selon la même source, les députés veulent en savoir d’avantage sur l'impact de ce financement, appelé aussi "planche à billets » sur les fiances publiques et dont le montant est de 6556, 2 milliards de dinars. Le directeur du Trésor, en attendant ce rapport, a rappelé que le financement non-conventionnel est abandonné depuis juin 2019 et sera remplacé par d'autres instruments bancaires.