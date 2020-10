Derrar évoque une situation épidémiologique inquiétante

Le directeur général de l’Institut Pasteur (IPA), docteur Fawzi Derrar a annoncé dimanche, qu’une enquête sur la situation épidémiologique s’est soldée par la découverte de sept cluster du coronavirus en Algérie. Intervenant sur les ondes de la Radio Chaîne 3, le responsable avait affirmé que la situation épidémiologique est inquiétante écartant toute nouvelle mesure de confinement. «Pasteur a conduit une étude soldée par l’identification de 7 cluster principaux dans l’est et le sud algérien en l’occurrence Blida, Boufarik ,Alger, Ouargla, Taref et Ain Timouchent», a-t-il dévoilé. Toutes les conditions sont en train d’être réunies pour que le virus parte, c’est à nous d’être vigilants et de développer certaines conditions: «La situation est très sérieuse faut faire preuve de sérieux et vigilance ». «L’abaissement des températures favorise la vive propagation du virus respiratoire, ce qui va venir dans les mois prochains sera plus difficile à gérer et la situation risque de se compliquer », a-t-il mis en garde.