De la barque de fortune au cercueil !

L’émigration clandestine, qui a pris une ampleur jamais égalée depuis le mois de décembre de l’année en cours, reste une amère réalité qui se vit depuis au quotidien et livre malheureusement ses ‘’adeptes’’ au pire des folies et à tous les dangers possibles, dont la mort qui les guette de vague en vague. Des naufrages, des cadavres sur les bords de la Méditerranée, des arrestations au large de la mer, des scènes alarmantes et traumatisantes sont retransmises sur toutes les chaînes de télévision et rapportés en articles par les journaux. Sur des embarcations de fortune, des centaines de candidats au suicide tentent, tous les jours de gagner l’Europe. Ils nous lancent, via les réseaux sociaux, des messages têtus sur leurs souffrances et leur optimisme qui font virer le rêve au cauchemar, pou finir malheureusement de revenir en cercueils. Ces derniers sont des Algériens, de toutes catégories sociales et de toutes tranches d’âges, des deux sexes, des universitaires parfois et des employés qui n’ont pu joindre les deux bouts. Ils ne veulent que réussir leur vie, assurer un revenu stable et surtout être traités humainement. Ils ne sont ni des criminels, ni des escrocs, ils ne veulent que fuir la patrie en risquant leur vie, et tentant par tous les moyens de la quitter vers un ailleurs plus promoteur, selon l’avis de quelques uns. Ils paient jusqu’aux 200.000 dinars aux marchands de rêves, le droit de passage vers l’Europe. Muni d’un simple gilet de sauvetage, ils se cotisent parfois pour acheter une barque de fortune avec un moteur, des vivres, de l’eau pour prendre la mer et quelques jerricans d’essence pour s’approvisionner en carburants. L’aventure se solde souvent si mal, et finit tristement par le repêchage de tant de morts noyés par les gardes-côtes. Une traversée de la méditerranée qui tourne en fin de compte d’une manière si tragique et si dramatique pour beaucoup de ces suicidaires. Aujourd’hui, le spectacle est plus que désolant avec le rapatriement de ces dizaines de corps perdus en mer. N’est-t-il pas le temps de prendre des mesures nécessaires et urgentes pour mettre un terme à ce drame national qui n’épargne plus personne !